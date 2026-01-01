Оповещения от Киноафиши
Адольф Дымша
Адольф Дымша

Дата рождения
7 апреля 1900
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
20 августа 1975
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Недотёпа 7.1
Недотёпа (1937)
Двенадцать стульев 5.7
Двенадцать стульев (1933)
Арена 5.4
Арена (1967)

Фильмография Адольф Дымша

Жанр
Год
Арена 5.4
Арена Arena
драма, исторический, военный 1967, СССР
Недотёпа 7.1
Недотёпа Niedorajda
комедия 1937, Польша
Двенадцать стульев 5.7
Двенадцать стульев Dvanáct křesel
комедия 1933, Чехословакия / Польша
