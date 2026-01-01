Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адольф Дымша
Adolf Dymsza
Киноафиша
Персоны
Адольф Дымша
Адольф Дымша
Adolf Dymsza
Дата рождения
7 апреля 1900
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
20 августа 1975
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Недотёпа
(1937)
5.7
Двенадцать стульев
(1933)
5.4
Арена
(1967)
Фильмография Адольф Дымша
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Год
Все
1967
1937
1933
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.4
Арена
Arena
драма, исторический, военный
1967, СССР
7.1
Недотёпа
Niedorajda
комедия
1937, Польша
5.7
Двенадцать стульев
Dvanáct křesel
комедия
1933, Чехословакия / Польша
