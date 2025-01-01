Меню
Норма Ширер
Награды
Награды и номинации Норма Ширер
Norma Shearer
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Награды и номинации Норма Ширер
Оскар 1930 - 2
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1939
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1937
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1935
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1931
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1938
Лучшая актриса
Победитель
