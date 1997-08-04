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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мирослав Ногинек
Miroslav Nohýnek
Киноафиша
Персоны
Мирослав Ногинек
Мирослав Ногинек
Miroslav Nohýnek
Дата рождения
19 сентября 1941
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
4 августа 1997
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
The House in Karp Lane
(1965)
5.5
Маленький сержант
(1976)
5.0
I Am Heaven
(1971)
Фильмография Мирослав Ногинек
5.5
Маленький сержант
Borisek — malý serzhant
драма, военный, семейный
1976, СССР / Чехословакия
5
I Am Heaven
Jsem nebe
драма
1971, Чехословакия
7.6
The House in Karp Lane
Das Haus in der Karpfengasse
драма
1965, Германия
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