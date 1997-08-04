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Мирослав Ногинек Miroslav Nohýnek
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Мирослав Ногинек

Miroslav Nohýnek

Дата рождения
19 сентября 1941
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
4 августа 1997
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

The House in Karp Lane 7.6
The House in Karp Lane (1965)
Маленький сержант 5.5
Маленький сержант (1976)
I Am Heaven 5.0
I Am Heaven (1971)

Фильмография Мирослав Ногинек

Маленький сержант 5.5
Маленький сержант Borisek — malý serzhant
драма, военный, семейный 1976, СССР / Чехословакия
I Am Heaven 5
I Am Heaven Jsem nebe
драма 1971, Чехословакия
The House in Karp Lane 7.6
The House in Karp Lane Das Haus in der Karpfengasse
драма 1965, Германия
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