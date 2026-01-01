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Александр Барковский Aleksandr Barkovskiy
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Александр Барковский

Aleksandr Barkovskiy

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Маленький сержант 5.6
Маленький сержант (1976)

Фильмография Александр Барковский

Жанр
Год
Маленький сержант 5.6
Маленький сержант Borisek — malý serzhant
драма, военный, семейный 1976, СССР / Чехословакия
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