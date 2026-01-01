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Фильмография
Александр Барковский
Aleksandr Barkovskiy
Киноафиша
Персоны
Александр Барковский
Александр Барковский
Aleksandr Barkovskiy
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Маленький сержант
(1976)
Фильмография Александр Барковский
Жанр
Все
Военный
Драма
Семейный
Год
Все
1976
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
5.6
Маленький сержант
Borisek — malý serzhant
драма, военный, семейный
1976, СССР / Чехословакия
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