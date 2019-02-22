«Омен: Перерождение»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов посмотрел хоррор с мальчиком из «Оно», хвалит актера и недоумевает от остального

Полиция выслеживает и убивает маньяка Эдварда Скарку, замучившего десяток женщин. И ровно в тот же момент Сара Блум рожает ребёнка с глазами разного цвета. Мальчик получает имя Майлз, и буквально с рождения считается гением: он рано заговорил и схватывает всё на лету. Вот только поведение Майлза начинает пугать родителей: неадекватные вспышки агрессии, разговоры во сне на незнакомом языке. Родители отводят ребёнка к гипнотизёру, и он обнаруживает то, о чём зритель догадался с первых же минут.

Написание рецензий на низкобюджетные фильмы ужасов становится всё более трудным занятием. Учитывая, что начинающие режиссёры раз за разом пересказывают одни и те же сюжеты и даже совершают одни и те же ошибки, рука сама тянется писать в обзорах одни и те же слова. Но у критиков есть хоть какое-то оправдание — фильмы снимают не они. А вот объяснить поступки режиссёров сложнее.

И дело даже не в том, что на экране показывают очередного ребёнка с душой маньяка. Эта тема для хорроров вечна, она заложена в самом подсознательном страхе материнства. В пятидесятые годы к этому добавилась ещё и реальная трагедия: тысячи детей родились с мутациями из-за популярного лекарства для беременных «Талидомид». После этого на экраны повалила целая волна историй о детях-демонах, детях-маньяках и прочих монстрах со внешностью маленького ангела.

Это как раз нормально и ожидаемо, тема будет жить ещё долго. Ведь одну и ту же историю можно рассказать совсем по-разному. Но режиссёр фильма «Омен: Перерождение» (который, конечно же, не имеет отношения к «Омену» классическому — это лишь выдумка российских прокатчиков) зачем-то начинает пересказывать старые ужастики слово в слово. Здесь даже ребёнок во сне говорит на венгерском — любимом языке всех классических хорроров. Иногда возникает ощущение, что монстров, говорящих на этом языке, больше, чем самих венгров по миру.

Опять же, можно оправдаться: классика на то и классика. Возможно, сценарист Джеффри Бюхлер слишком уж увлёкся переписыванием старых историй и забыл, как придумывать новые: в его копилке свежие версии «Полуночного экспресса» и «Летящих сквозь ночь», а сейчас он работает над очередным ремейком «Кладбища домашних животных». Но режиссёр Николас МакКарти слишком самозабвенно затягивает очевидные сцены. Фильм раскачивается лишь к середине. И это при том, что первые злодеяния мальчика поставлены отлично. Но потом к каждому следующему поступку подводят всё дольше и дольше. В результате, когда «внезапно» сообщают о чём-то страшном, зритель скорее скажет ну «наконец-то», а не подпрыгнет от неожиданности.

При этом фильм не хочется слишком уж ругать. За него даже немного обидно. Конечно, чаще всего недорогие ужастики не хватают звёзд с неба. Но ведь бывают отличные исключения вроде копеечных «Оцепеневших от страха», которые действительно пугают. И если у фильма «Проклятие: кукла ведьмы» не было ни одного шанса заинтересовать зрителя (он плохо написан, отвратительно сыгран и бездарно снят — джек-пот), то в «Омене» видно, что авторы искренне старались. В нём есть неплохие съёмки, необычный монтаж по форме и, что самое главное, отличный маленький актёр.

Ему обрадуются все, кто посчитал, что в новом «Оно» Джексону Роберту Скотту дали слишком мало времени (это тот самый маленький Джорджи, которому Пеннивайз в начале отгрыз руку). Мальчик действительно очень неплохо справляется с ролью (чего, увы, не скажешь об артисте дубляжа). При милой и невинной внешности он хорош в приступах ярости и моментах, когда «прорывается» тайный обитатель его тела. А с учётом неплохого монтажа, несколько сцен с ним могут заставить серьёзно напрячься даже поклонников жанра. Остальные же актёры, причём вполне известные, служат только его фоном.

Но фильму не хватает то ли собственного лица, то ли, хотя бы, самоиронии. Авторы больше половины сюжета пересказывают то, что знает любой среднестатистический зритель. И делают это слишком серьёзно, будто сообщая какое-то откровение. Но создать саспенс не получается, и всё выливается только в ожидание простых «пугалок».

Ещё до выхода фильма в различных СМИ появлялась информация, что после тестовых показов авторам пришлось перемонтировать картину. Якобы некоторые сцены были настолько страшными, что зрители чуть ли не падали в обморок. Если постараться на пару минут поверить, что это не просто пиар, а реальная история, то хочется предложить продюсерам нового «Омена» заставить ответственного за финальный монтаж лично пугать зрителей в зале. Ведь иначе может стать совсем скучно.