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Киноафиша Рецензии «Омен: Перерождение»: Рецензия Киноафиши

«Омен: Перерождение»: Рецензия Киноафиши

22 февраля 2019 00:00
«Омен: Перерождение»: Рецензия Киноафиши
Алексей Хромов посмотрел хоррор с мальчиком из «Оно», хвалит актера и недоумевает от остального

Полиция выслеживает и убивает маньяка Эдварда Скарку, замучившего десяток женщин. И ровно в тот же момент Сара Блум рожает ребёнка с глазами разного цвета. Мальчик получает имя Майлз, и буквально с рождения считается гением: он рано заговорил и схватывает всё на лету. Вот только поведение Майлза начинает пугать родителей: неадекватные вспышки агрессии, разговоры во сне на незнакомом языке. Родители отводят ребёнка к гипнотизёру, и он обнаруживает то, о чём зритель догадался с первых же минут.

Написание рецензий на низкобюджетные фильмы ужасов становится всё более трудным занятием. Учитывая, что начинающие режиссёры раз за разом пересказывают одни и те же сюжеты и даже совершают одни и те же ошибки, рука сама тянется писать в обзорах одни и те же слова. Но у критиков есть хоть какое-то оправдание — фильмы снимают не они. А вот объяснить поступки режиссёров сложнее.

И дело даже не в том, что на экране показывают очередного ребёнка с душой маньяка. Эта тема для хорроров вечна, она заложена в самом подсознательном страхе материнства. В пятидесятые годы к этому добавилась ещё и реальная трагедия: тысячи детей родились с мутациями из-за популярного лекарства для беременных «Талидомид». После этого на экраны повалила целая волна историй о детях-демонах, детях-маньяках и прочих монстрах со внешностью маленького ангела.

«Омен: Перерождение»: Рецензия Киноафиши

Это как раз нормально и ожидаемо, тема будет жить ещё долго. Ведь одну и ту же историю можно рассказать совсем по-разному. Но режиссёр фильма «Омен: Перерождение» (который, конечно же, не имеет отношения к «Омену» классическому — это лишь выдумка российских прокатчиков) зачем-то начинает пересказывать старые ужастики слово в слово. Здесь даже ребёнок во сне говорит на венгерском — любимом языке всех классических хорроров. Иногда возникает ощущение, что монстров, говорящих на этом языке, больше, чем самих венгров по миру.

Опять же, можно оправдаться: классика на то и классика. Возможно, сценарист Джеффри Бюхлер слишком уж увлёкся переписыванием старых историй и забыл, как придумывать новые: в его копилке свежие версии «Полуночного экспресса» и «Летящих сквозь ночь», а сейчас он работает над очередным ремейком «Кладбища домашних животных». Но режиссёр Николас МакКарти слишком самозабвенно затягивает очевидные сцены. Фильм раскачивается лишь к середине. И это при том, что первые злодеяния мальчика поставлены отлично. Но потом к каждому следующему поступку подводят всё дольше и дольше. В результате, когда «внезапно» сообщают о чём-то страшном, зритель скорее скажет ну «наконец-то», а не подпрыгнет от неожиданности.

При этом фильм не хочется слишком уж ругать. За него даже немного обидно. Конечно, чаще всего недорогие ужастики не хватают звёзд с неба. Но ведь бывают отличные исключения вроде копеечных «Оцепеневших от страха», которые действительно пугают. И если у фильма «Проклятие: кукла ведьмы» не было ни одного шанса заинтересовать зрителя (он плохо написан, отвратительно сыгран и бездарно снят — джек-пот), то в «Омене» видно, что авторы искренне старались. В нём есть неплохие съёмки, необычный монтаж по форме и, что самое главное, отличный маленький актёр.

Ему обрадуются все, кто посчитал, что в новом «Оно» Джексону Роберту Скотту дали слишком мало времени (это тот самый маленький Джорджи, которому Пеннивайз в начале отгрыз руку). Мальчик действительно очень неплохо справляется с ролью (чего, увы, не скажешь об артисте дубляжа). При милой и невинной внешности он хорош в приступах ярости и моментах, когда «прорывается» тайный обитатель его тела. А с учётом неплохого монтажа, несколько сцен с ним могут заставить серьёзно напрячься даже поклонников жанра. Остальные же актёры, причём вполне известные, служат только его фоном.

«Омен: Перерождение»: Рецензия Киноафиши

Но фильму не хватает то ли собственного лица, то ли, хотя бы, самоиронии. Авторы больше половины сюжета пересказывают то, что знает любой среднестатистический зритель. И делают это слишком серьёзно, будто сообщая какое-то откровение. Но создать саспенс не получается, и всё выливается только в ожидание простых «пугалок».

Ещё до выхода фильма в различных СМИ появлялась информация, что после тестовых показов авторам пришлось перемонтировать картину. Якобы некоторые сцены были настолько страшными, что зрители чуть ли не падали в обморок. Если постараться на пару минут поверить, что это не просто пиар, а реальная история, то хочется предложить продюсерам нового «Омена» заставить ответственного за финальный монтаж лично пугать зрителей в зале. Ведь иначе может стать совсем скучно.

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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