Максимилиан Симонишек
Максимилиан Симонишек Max Simonischek
Дата рождения
19 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Приемыши 7.3
Приемыши (2011)
The Secret Floor 7.3
The Secret Floor (2025)
Дело Фриды 7.2
Дело Фриды (2024)

Фильмография Максимилиан Симонишек

Жанр
Год
Я не Штиллер 6.2
Я не Штиллер Stiller
драма 2025, Германия / Швейцария
Смотреть трейлер
The Secret Floor 7.3
The Secret Floor Das geheime Stockwerk
семейный 2025, Германия / Австрия / Люксембург
Дело Фриды 7.2
Дело Фриды Friedas Fall
драма 2024, Швейцария
Смотреть трейлер
Божественный порядок 7.1
Божественный порядок Die göttliche Ordnung
драма 2017, Швейцария
Приемыши 7.3
Приемыши Der Verdingbub
драма 2011, Швейцария / Германия
