Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Максимилиан Симонишек
Max Simonischek
Киноафиша
Персоны
Максимилиан Симонишек
Максимилиан Симонишек
Max Simonischek
Дата рождения
19 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Приемыши
(2011)
7.3
The Secret Floor
(2025)
7.2
Дело Фриды
(2024)
Фильмография Максимилиан Симонишек
Жанр
Все
Драма
Семейный
Год
Все
2025
2024
2017
2011
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.2
Я не Штиллер
Stiller
драма
2025, Германия / Швейцария
Смотреть трейлер
7.3
The Secret Floor
Das geheime Stockwerk
семейный
2025, Германия / Австрия / Люксембург
7.2
Дело Фриды
Friedas Fall
драма
2024, Швейцария
Смотреть трейлер
7.1
Божественный порядок
Die göttliche Ordnung
драма
2017, Швейцария
7.3
Приемыши
Der Verdingbub
драма
2011, Швейцария / Германия
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров
Ларису Ивановну и сложный тест по «Мимино» хочу: Кикабидзе бы поднял за него тост, так хорош!
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
«Ушат помоев на свою страну»: зрители не пожалели эти 5 отечественных картин о войне – угадаете каждую по плохому отзыву? (тест)
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
Скандального «Мастера и Маргариту» признали одним из лучших российских фильмов всех времен: а «Брата» в топ-10 не ищите
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667