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Неля Мюллер-Штофен
Nele Mueller-Stöfen
Киноафиша
Персоны
Неля Мюллер-Штофен
Неля Мюллер-Штофен
Nele Mueller-Stöfen
Дата рождения
7 мая 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Гамбург, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Джек
(2014)
5.8
Виктор Фогель - король рекламы
(2001)
5.2
Вкусный
(2025)
Фильмография Неля Мюллер-Штофен
5.3
Вкусный
Delicious
драма, триллер
2025, Германия
Смотреть трейлер
7.3
Джек
Jack
драма
2014, Германия
5.8
Виктор Фогель - король рекламы
Viktor Vogel - Commercial Man
комедия
2001, Германия
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