Жан-Пьер Лео
Награды
Награды и номинации Жан-Пьер Лео
Jean-Pierre Léaud
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Жан-Пьер Лео
Каннский кинофестиваль 2016
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2001
Международная неделя критиков
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Берлинале 1966
Лучший актер
Победитель
