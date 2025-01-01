Меню
Персоны
Дэнис О’Хэр
Награды
Награды и номинации Дэниса О’Хэр
Denis O'Hare
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэниса О’Хэр
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
