Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ниёле Нармонтайте
Nijolė Narmontaitė
Киноафиша
Персоны
Ниёле Нармонтайте
Ниёле Нармонтайте
Nijolė Narmontaitė
Дата рождения
12 апреля 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тельшяй, Литва
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Milijonieriaus palikimas
(2023)
6.4
Хрусталев, машину!
(1998)
5.6
Миф о Леониде
(1991)
Фильмография Ниёле Нармонтайте
5.6
Draugu lazybos
Draugu lazybos
комедия
2024, Литва
6.7
Milijonieriaus palikimas
Milijonieriaus palikimas
комедия
2023, Литва
6.4
Хрусталев, машину!
Khrustalyov, mashinu!
драма, комедия
1998, Россия / Франция
5.6
Миф о Леониде
Mif o Leonide
драма
1991, СССР
Показать еще
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить