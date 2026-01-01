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Ниёле Нармонтайте Nijolė Narmontaitė
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Ниёле Нармонтайте

Nijolė Narmontaitė

Дата рождения
12 апреля 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Тельшяй, Литва
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Milijonieriaus palikimas 6.7
Milijonieriaus palikimas (2023)
Хрусталев, машину! 6.4
Хрусталев, машину! (1998)
Миф о Леониде 5.6
Миф о Леониде (1991)

Фильмография Ниёле Нармонтайте

Draugu lazybos 5.6
Draugu lazybos Draugu lazybos
комедия 2024, Литва
Milijonieriaus palikimas 6.7
Milijonieriaus palikimas Milijonieriaus palikimas
комедия 2023, Литва
Хрусталев, машину! 6.4
Хрусталев, машину! Khrustalyov, mashinu!
драма, комедия 1998, Россия / Франция
Миф о Леониде 5.6
Миф о Леониде Mif o Leonide
драма 1991, СССР
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