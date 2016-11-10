«Мой убийца»: Рецензия Киноафиши

Вера и Любовь. Без Надежды...

День начался с убийства. Самого обычного. Рядового. Девушка, лет 27-29, зарублена топором. Соседка, которая в полувменяемом состоянии приползла с гулянок в пять утра, столкнулась на лестнице с парнем, пулей вылетавшим из квартиры убитой. И это всё. Никаких зацепок. Никаких версий. В общем, дело как дело, ничего особенного. У якутского оперативника Джулуса таких дел было – не пересчитать.

Кадр из фильма "Мой убийца"

Правда, потом начались странности. У жертвы (её звали Люба) нашлась сестра. Точнее, близняшка, Вера. И та почти сразу назвала предполагаемого убийцу – Иннокентий Давыдов, уголовник со стажем, отвергнутый ухажер-любовник. Давыдова задержали. Он признался. Соседка (слегка протрезвевшая по такому случаю) его опознала. И все бы отлично, но мешала одна деталь, маленькая. Ерундовая. На допросах подозреваемый все время твердил, что ударил Любу два раза. А в медицинском заключении написано, что удар был один. Впрочем, эксперт настаивал не особо: если нужно, мы перепишем, нам без проблем…

Кадр из фильма "Мой убийца"

Знаю, что многие удивятся, а большинство вряд ли поверит. Тем не менее, факт остается фактом: республика Саха, она же Якутия, снимает 10-15 фильмов в год. Правда, за пределы региона они не попадают – прокатываются исключительно в местных кинотеатрах. И чаще всего окупаются: во-первых, потому что якуты очень любят свое кино, им нравится слышать в кинотеатре родную речь; во-вторых, из-за низкой себестоимости производства – такие фильмы стоят копейки.

Кадр из фильма "Мой убийца"

«Мой убийца» Костаса Марсана стал исключением. Причем сразу по нескольким пунктам. При бюджете в пять миллионов рублей в местном прокате он собрал всего четыре с половиной. Однако назвать такие сборы «коммерческим фиаско» нельзя – для Якутии это очень хорошая цифра. Просто сам фильм непомерно дорогой – самый дорогой в истории якутского кино. Но и это еще не всё. «Мой убийца» - первая картина, купленная для проката по всей стране. И, разумеется, первая, вошедшая в список претендентов на одну из самых значимых кинопремий мира – на премию «Золотой глобус».

Кадр из фильма "Мой убийца"

Как же оказался весьма скромный детектив из республики Саха в столь престижной компании (на «Глобусе» он номинируется в категории «Лучший фильм на иностранном языке»)? Думаю, что ответить не так уж и сложно. Во-первых, интерес к национальным кинематографиям во всем мире довольно высок. Во-вторых, фильм сделан на стыке жанров: детектив переплетается с бытовой драмой и даже с элементами авторского кино. Таким образом, Костасу Марсану удалось то, что не получается у большинства других, гораздо более именитых режиссеров – найти баланс между коммерческим мейнстримом и фестивальным самовыражением.

Кадр из фильма "Мой убийца"

А в «Моем убийце» действительно очень много и от мейнстрима, и от фестивального фильма. Да, это детектив, детектив лихо закрученный, с довольно необычной развязкой. Но при этом на заднем плане мы постоянно видим Якутию – её быт и её проблемы. Озера, края которых упираются прямо в небо – и полусгнившие сараи, разбитые дороги, заброшенные прииски. Здесь нет привычного нам национального колорита – никто не бегает в национальных костюмах, не бьют в бубен, даже собачьих упряжек – и тех не найдете. Здесь просто живут и работают, работают и умирают.

Кадр из фильма "Мой убийца"

Причем заметьте – режиссер не смакует подробности быта, не зацикливается на них (камера не любуется полчаса мухой, ползущей по грязной стене и т.д.). Быт - это просто фон, и не больше. Тем не менее, он помогает «Моему убийце» обрести лицо, выработать свою собственную эстетику, свою атмосферу. Конечно, идеальной картину Марсана не назовешь (да и что идеально, скажите вы мне?!). Но лично мне смотреть его было гораздо интереснее, чем аляповатые многобюджетные подделки, слепленные по шаблону.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 10 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Мой убийца»