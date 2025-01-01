Меню
Персоны
Дэн Кван
Награды
Награды и номинации Дэна Квана
Dan Kwan
Оскар 2023
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Сандэнс 2016
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Драматургия
Номинант
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Сандэнс 2020
Премия NEXT «Инноватор»
Номинант
Премия NEXT «Инноватор»
Номинант
