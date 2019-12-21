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Киноафиша Сериалы Нарушая правила
Нарушая правила (2019 - 2019) Нарушая правила 12+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Нарушая правила» – это история о молодой паре – Марине и Роме Казанцевых. Они отправляются в столицу в Москву на заработки. И пока Роман бездействует, ожидая, что работа сама найдет его, Марина не сидит на месте. Она устраивается  официанткой в кафе, гуляет с чужими собаками. Наконец, ее благоверному подворачивается отличная работа – инженером в большой архитектурной фирме Антона Варягина. Но Роман даже не представляет, что последует за этим деловым предложением...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Георгий Хостикоев
Кирилл Рубцов
Кирилл Рубцов
Даниил Каменский
Николай Боклан
Николай Боклан
Елена Шилова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Нарушая правила - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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