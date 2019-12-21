Российский мелодраматический сериал «Нарушая правила» – это история о молодой паре – Марине и Роме Казанцевых. Они отправляются в столицу в Москву на заработки. И пока Роман бездействует, ожидая, что работа сама найдет его, Марина не сидит на месте. Она устраивается официанткой в кафе, гуляет с чужими собаками. Наконец, ее благоверному подворачивается отличная работа – инженером в большой архитектурной фирме Антона Варягина. Но Роман даже не представляет, что последует за этим деловым предложением...