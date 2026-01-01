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Момчило Отасевич
Momčilo Otašević
Киноафиша
Персоны
Момчило Отасевич
Момчило Отасевич
Momčilo Otašević
Дата рождения
20 февраля 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.1
Клан
(2020)
6.8
Summer Teeth
(2024)
6.1
Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса
(2014)
Фильмография Момчило Отасевич
6.8
Summer Teeth
Salsa
комедия, ужасы
2024, Босния и Герцеговина / Хорватия / Черногория / Сербия
7.1
Клан
драма, криминал, триллер
2020, Сербия
6.1
Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса
Djecaci iz ulice Marksa i Engelsa
семейный, драма, криминал
2014, Черногория / Словения
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