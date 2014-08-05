6.1
6.1

Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса

, 2014
Djecaci iz ulice Marksa i Engelsa
Черногория, Словения / семейный, драма, криминал / 18+
Постер фильма Черногория: Мальчики с улицы Маркса и Энгельса
6.1

О фильме

Станко уехал из Подгорицы в Лондон в 1994-м, бросив свою только-только набравшую популярность рок-группу «Титоград», но бежал парень не от разгоравшейся гражданской войны, не из трусости: были для бегства другие, жестокие и веские причины. Младший брат Войо остался с матерью — в новой молодой стране, одном из осколков некогда единой Югославии, на старой окраинной улице, переименованной в Московскую. Кто знает, когда бы ещё встретились братья, если бы не матч по водному поло, выигранный в 2009-м году национальной сборной Черногории: в тренере, раздающем с телеэкрана победные интервью, Станко узнаёт подонка, виновного в гибели отца — и первым же рейсом отправляется на многострадальную родину…

В ролях

Момчило Отасевич
Горан Богдан
Ана Софренович
Эмир Хаджихафизбегович
Бранка Станич
Filip Djuretic
Режиссер Никола Вукчевич
Сценарист Джёрдже Милосавльевич, Milica Piletic
Композитор Vladimir Moric
Детали фильма

Страна Черногория / Словения
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 5 августа 2014
Дата выхода
5 августа 2014 Черногория
Производство Artikulacija, Cinnamon Films, Embrio Production
Другие названия
Djecaci iz ulice Marksa i Engelsa, The Kids from the Marx and Engels Street, Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, Dzieci z ulicy Marksa i Engelsa

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
