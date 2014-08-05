Станко уехал из Подгорицы в Лондон в 1994-м, бросив свою только-только набравшую популярность рок-группу «Титоград», но бежал парень не от разгоравшейся гражданской войны, не из трусости: были для бегства другие, жестокие и веские причины. Младший брат Войо остался с матерью — в новой молодой стране, одном из осколков некогда единой Югославии, на старой окраинной улице, переименованной в Московскую. Кто знает, когда бы ещё встретились братья, если бы не матч по водному поло, выигранный в 2009-м году национальной сборной Черногории: в тренере, раздающем с телеэкрана победные интервью, Станко узнаёт подонка, виновного в гибели отца — и первым же рейсом отправляется на многострадальную родину…

