Фильмография
Annette Humpe
Annette Humpe
Annette Humpe
Annette Humpe
Annette Humpe
Дата рождения
28 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Хаген, Германия
Популярные фильмы
7.4
B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине
(2015)
Фильмография Annette Humpe
7.4
B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине
B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989
мюзикл, документальный
2015, Германия
