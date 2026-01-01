Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Александрос Авранас
Награды
Награды и номинации Александрос Авранас
Alexandros Avranas
О персоне
Награды
Награды и номинации Александрос Авранас
Венецианский кинофестиваль 2024
Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Лучший режиссер
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Best Euro-Mediterranean Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
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«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
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