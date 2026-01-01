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Награды и номинации Александрос Авранас

Alexandros Avranas
Награды и номинации Александрос Авранас
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013 Венецианский кинофестиваль 2013
Лучший режиссер
Победитель
Best Film in Competition
Победитель
Best Euro-Mediterranean Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
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Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
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