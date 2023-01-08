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Постер к сериалу Сигнал тревоги
Постер к сериалу Сигнал тревоги
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Сигнал тревоги

Сигнал тревоги (2023 - …)

Alert: Missing Persons Unit
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал FOX
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Действие происходит в Лос-Анджелесе. В этом большом городе часто пропадают люди. В центре событий оказывается Никки Паркер, который поступает на службу в полицейское отделение по поиску исчезнувших людей. Она хочет оказать содействие всем, кто потерял своих родных, и дать им надежду. Помимо этого, Никки преследует и личную цель. Она ищет своего сына, пропавшего при довольно загадочных обстоятельствах. У главной героини получается превосходно выполнять свою работу, но только найдет ли она своего собственного ребенка?

Сигнал тревоги - трейлер
Сигнал тревоги
трейлер
В ролях
В ролях
Дания Рамирес
Дания Рамирес
Натали Тибо
Натали Тибо
Натали Браун
Натали Браун
Ноам Дженкинс
Скотт Каан
Джонатан Сильвер
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Сигнал тревоги»
Зои / Zoey
Сезон 1 Серия 3
16 января 2023
Энди / Andy
Сезон 1 Серия 4
23 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сигнал тревоги - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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