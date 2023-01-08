Действие происходит в Лос-Анджелесе. В этом большом городе часто пропадают люди. В центре событий оказывается Никки Паркер, который поступает на службу в полицейское отделение по поиску исчезнувших людей. Она хочет оказать содействие всем, кто потерял своих родных, и дать им надежду. Помимо этого, Никки преследует и личную цель. Она ищет своего сына, пропавшего при довольно загадочных обстоятельствах. У главной героини получается превосходно выполнять свою работу, но только найдет ли она своего собственного ребенка?