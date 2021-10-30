Детективный триллер о мести, над которой не властно время. В 1984 году в Корее были совершены несколько поджогов, которые получили название «Химера», – именно это мифическое животное было изображено на зажигалках, которые нашли на месте преступлений. Тогда погибли три человека. И вот спустя 35 лет происходит похожий случай. За расследование берутся детектив Чха Чжэхван, профайлер из ФБР Ю Чжин и доктор Ли Чжунёп. Каждый из них скрывает какую-то тайну – дело «Химеры» оказывается для героев слишком личным, слишком травмирующим. Это вымышленное животное, как известно, дышит огнем, поэтому сгореть в поисках преступника (или его подражателя) будет легко в прямом и переносном смыслах.