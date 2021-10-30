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Киноафиша Сериалы Химера

Химера (2021 - 2021)

Chimera 18+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут

О чем сериал

Детективный триллер о мести, над которой не властно время. В 1984 году в Корее были совершены несколько поджогов, которые получили название «Химера», – именно это мифическое животное было изображено на зажигалках, которые нашли на месте преступлений. Тогда погибли три человека. И вот спустя 35 лет происходит похожий случай. За расследование берутся детектив Чха Чжэхван, профайлер из ФБР Ю Чжин и доктор Ли Чжунёп. Каждый из них скрывает какую-то тайну – дело «Химеры» оказывается для героев слишком личным, слишком травмирующим. Это вымышленное животное, как известно, дышит огнем, поэтому сгореть в поисках преступника (или его подражателя) будет легко в прямом и переносном смыслах.

В ролях
В ролях
Ли Хи-джун
Чон Ён-ги
Хо Джун-сок
Хо Джун-сок
Кан Щин-иль
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Чха Джу-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Химера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 16 эпизодов
 
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