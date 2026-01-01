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Шеннон Эсра Shannon Esra
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Шеннон Эсра

Shannon Esra

Дата рождения
1 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Йоханнесбург, ЮАР
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Переломный момент 6.3
Переломный момент (2016)

Фильмография Шеннон Эсра

Переломный момент 6.3
Переломный момент The Gamechangers
драма, биография 2016, Великобритания
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