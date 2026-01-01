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Фильмография
Шеннон Эсра
Shannon Esra
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Персоны
Шеннон Эсра
Шеннон Эсра
Shannon Esra
Дата рождения
1 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Йоханнесбург, ЮАР
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Переломный момент
(2016)
Фильмография Шеннон Эсра
6.3
Переломный момент
The Gamechangers
драма, биография
2016, Великобритания
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