Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алекс МакГрегор Alex McGregor
Киноафиша Персоны Алекс МакГрегор

Алекс МакГрегор

Alex McGregor

Дата рождения
7 июня 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Кейптаун, ЮАР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой

Популярные фильмы

Кровавая езда 7.1
Кровавая езда (2017)
Переломный момент 6.3
Переломный момент (2016)
Молодежь 5.6
Молодежь (2014)

Фильмография Алекс МакГрегор

Жанр
Год
Во имя правосудия 5.1
Во имя правосудия
драма, криминал, триллер 2022, ЮАР
Бродячая королева 5.2
Бродячая королева
боевик, приключения, фантастика 2020, США
Кровавая езда 7.1
Кровавая езда
драма, боевик, фантастика 2017, США
Переломный момент 6.3
Переломный момент Grand Theft Auto
драма, биография 2016, Великобритания
Смотреть трейлер
Молодежь 5.6
Молодежь Young Ones
боевик, фантастика, драма 2014, США
Смотреть трейлер
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым
На Apple TV стартовал 2 сезон «Монарх: Наследие монстров» — публикуем точный график выхода серий, чтобы вы ничего не пропустили
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
«Не сомневаюсь в провале»: 2-й сезон «Трассы» заранее разочаровал фанатов — создатели резко меняют правила игры
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Активируем режим Шерлока: вспомните 5 фильмов СССР по неочевидным мелочам (тест для продвинутых)
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше