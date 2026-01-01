Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алекс МакГрегор
Alex McGregor
Персоны
Персоны
Алекс МакГрегор
Алекс МакГрегор
Alex McGregor
Дата рождения
7 июня 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Кейптаун, ЮАР
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Фантастический герой
Популярные фильмы
7.1
Кровавая езда
(2017)
6.3
Переломный момент
(2016)
5.6
Молодежь
(2014)
Фильмография Алекс МакГрегор
5.1
Во имя правосудия
драма, криминал, триллер
2022, ЮАР
5.2
Бродячая королева
боевик, приключения, фантастика
2020, США
7.1
Кровавая езда
драма, боевик, фантастика
2017, США
6.3
Переломный момент
Grand Theft Auto
драма, биография
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
5.6
Молодежь
Young Ones
боевик, фантастика, драма
2014, США
Смотреть трейлер
