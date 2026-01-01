Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мартин Шерман
Martin Sherman
Киноафиша
Персоны
Мартин Шерман
Мартин Шерман
Martin Sherman
Дата рождения
28 ноября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актер озвучки
Популярные фильмы
6.9
Как выйти замуж за 3 дня
(2010)
6.6
Thomas & Friends: Blue Mountain Mystery
(2012)
6.3
Переломный момент
(2016)
Фильмография Мартин Шерман
Жанр
Все
Анимация
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2016
2012
2010
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.3
Переломный момент
Grand Theft Auto
драма, биография
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
6.6
Thomas & Friends: Blue Mountain Mystery
Thomas & Friends: Blue Mountain Mystery
приключения, анимация, семейный
2012, США
6.9
Как выйти замуж за 3 дня
Leap Year
комедия, мелодрама
2010, США / Ирландия
Смотреть трейлер
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667