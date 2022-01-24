Menu
Ayberk Pekcan
Ayberk Pekcan
Date of Birth
22 May 1970
Age
51 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
24 January 2022
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.7
Mustang
(2015)
7.2
Winter Sleep
(2014)
Filmography
7.7
Mustang
Mustang
Drama
2015, France / Germany / Turkey / Qatar
7.3
Winter Sleep
Kis uykusu
Drama
2014, Turkey / Germany / France
