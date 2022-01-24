Ayberk Pekcan

Menu
Date of Birth
22 May 1970
Age
51 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
24 January 2022
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
Mustang 7.7
Mustang Mustang
Drama 2015, France / Germany / Turkey / Qatar
Winter Sleep 7.3
Winter Sleep Kis uykusu
Drama 2014, Turkey / Germany / France
