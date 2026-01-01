Оповещения от Киноафиши
Мика Хидзии Mika Hijii
Мика Хидзии

Мика Хидзии

Mika Hijii

Дата рождения
13 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Иидзука, Япония
Рост
159 см
Цвет глаз
чёрный
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Фильмография Мика Хидзии

Жанр
Год
Ниндзя 2 6.1
Ниндзя 2 Ninja: Shadow of a Tear
боевик 2013, Таиланд
5.8
Секрет Акко-тян Himitsu no Akko-chan
мелодрама, комедия 2012, Япония
Чужой против Ниндзя 4.8
Чужой против Ниндзя Alien vs. Ninja
комедия, боевик, фантастика 2010, Япония
Ниндзя 6
Ниндзя Ninja
боевик 2009, США
