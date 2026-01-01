Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мика Хидзии
Mika Hijii
Киноафиша
Персоны
Мика Хидзии
Мика Хидзии
Mika Hijii
Дата рождения
13 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Иидзука, Япония
Рост
159 см
Цвет глаз
чёрный
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.1
Ниндзя 2
(2013)
6.0
Ниндзя
(2009)
5.8
Секрет Акко-тян
(2012)
Фильмография Мика Хидзии
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2013
2012
2010
2009
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.1
Ниндзя 2
Ninja: Shadow of a Tear
боевик
2013, Таиланд
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
Секрет Акко-тян
Himitsu no Akko-chan
мелодрама, комедия
2012, Япония
4.8
Чужой против Ниндзя
Alien vs. Ninja
комедия, боевик, фантастика
2010, Япония
6
Ниндзя
Ninja
боевик
2009, США
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667