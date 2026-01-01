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Мария Щекатурова
Mariya Shekaturova
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Персоны
Мария Щекатурова
Мария Щекатурова
Mariya Shekaturova
Дата рождения
29 ноября 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Актёр ужасов
В каком театре играет
Театр на Васильевском
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Биография Мария Щекатурова
Родилась 29 ноября 1991 года.
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Популярные фильмы
3.8
Диггеры
(2016)
Фильмография Мария Щекатурова
3.8
Диггеры
Diggery
ужасы
2016, Россия
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