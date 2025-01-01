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Самодуры
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Спектакль Самодуры

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия о двух богачах по пьесе Карло Гольдони

Театр на Васильевском представляет постановку, которая превратит классическую шутливую историю о двух богачах, желающих поженить своих детей, в острую социальную комедию с актуальным подтекстом и самобытным стилем.

О спектакле
Эта яркая комедия — не просто развлечение, а тонкое размышление о социальных устоях и человеческих взаимоотношениях. Зрителей ждут мастерски выстроенная режиссура, оригинальная сценография, зажигательная музыка, костюмы, которые подчеркивают индивидуальность персонажей, и искрометный юмор.

Энергия сцены
Танцы, песни и динамика постановки создают невероятный драйв, даря зрителям море позитива и заряжая энергией. Смех, неожиданности и живые эмоции ждут всех, кто решится отправиться в этот увлекательный мир ярких характеров и забавных ситуаций.

Не пропустите возможность увидеть спектакль, который не только рассмешит, но и заставит задуматься!

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Сергей Лысов
Сергей Лысов
Мария Щекатурова
Мария Щекатурова
Владислав Лобанов
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Мария Фефилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 700 ₽

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