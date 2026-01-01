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Фильмография
Эмили де Прессак
Emilie de Preissac
Киноафиша
Персоны
Эмили де Прессак
Эмили де Прессак
Emilie de Preissac
Дата рождения
1 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
6.9
Транзит
(2018)
6.7
Анархисты
(2015)
Фильмография Эмили де Прессак
6.6
Война миров
драма, фантастика
2019, Франция
6.9
Транзит
Transit
драма
2018, Германия / Франция
6.7
Анархисты
Les anarchistes
драма
2015, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
драма, комедия, детектив
2009, Франция/Швейцария
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Спираль
драма, криминал
2005, Франция
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