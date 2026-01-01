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Эмили де Прессак Emilie de Preissac
Киноафиша Персоны Эмили де Прессак

Эмили де Прессак

Emilie de Preissac

Дата рождения
1 января 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Загадочные убийства Агаты Кристи 7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи (2009)
Транзит 6.9
Транзит (2018)
Анархисты 6.7
Анархисты (2015)

Фильмография Эмили де Прессак

Война миров 6.6
Война миров
драма, фантастика 2019, Франция
Транзит 6.9
Транзит Transit
драма 2018, Германия / Франция
Анархисты 6.7
Анархисты Les anarchistes
драма 2015, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Загадочные убийства Агаты Кристи 7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
драма, комедия, детектив 2009, Франция/Швейцария
Спираль
Спираль
драма, криминал 2005, Франция
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