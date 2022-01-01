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Ингрид Рубио
Ингрид Рубио
Ingrid Rubio
О персоне
Фильмография
Ингрид Рубио
Ingrid Rubio
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Дата рождения
2 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Барселона, Каталония, Испания
Биография Ингрид Рубио
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Фильмография Ингрид Рубио
Все стюардессы попадают на небеса
комедия, драма
2002, Испания / Аргентина
7.0
Больше, чем любовь
комедия, триллер, драма
1996, Испания
5.0
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