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Постер к сериалу Аче
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Аче
Аче (2019 - …) Hache 18+
Год выпуска 2019
Страна Испания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 30 минут
О чем сериал

«Аче» — многосерийное испанское шоу, снятое в жанре криминальной драмы. Его производством занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается в Барселоне 60-х годов, в то время город был центром преступности и больших денег. Во главе всего стояла влиятельная наркомафия. Тот, кто сможет очаровать ее лидера, также получал невиданные возможности. Главная героиня — молодая женщина по имени Хелена — сделала все возможное, чтобы местный наркобарон без памяти в нее влюбился. С самого начала Хелена понимала, что вступила на крайне опасный путь. И тем не менее она продолжила расследовать все самые темные закоулки криминального бизнеса.

Аче - трейлер
Аче
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Адриана Угарте
Адриана Угарте Helena
Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега Inspector Alejandro Vinuesa
Марина Салас
Марина Салас Silvia Velasco
Эндрю Тарбет
Эндрю Тарбет
Ингрид Рубио
Ингрид Рубио Celeste
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Аче - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Аче - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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