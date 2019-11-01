«Аче» — многосерийное испанское шоу, снятое в жанре криминальной драмы. Его производством занимается стриминговая платформа Netflix. Действие разворачивается в Барселоне 60-х годов, в то время город был центром преступности и больших денег. Во главе всего стояла влиятельная наркомафия. Тот, кто сможет очаровать ее лидера, также получал невиданные возможности. Главная героиня — молодая женщина по имени Хелена — сделала все возможное, чтобы местный наркобарон без памяти в нее влюбился. С самого начала Хелена понимала, что вступила на крайне опасный путь. И тем не менее она продолжила расследовать все самые темные закоулки криминального бизнеса.