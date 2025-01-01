Меню
Эми Шумер
Награды
Награды и номинации Эми Шумер
Amy Beth Schumer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Эми Шумер
Золотой глобус 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Variety Sketch Series
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Comedic Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
