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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лесли Коттеранд
Leslie Coutterand
Киноафиша
Персоны
Лесли Коттеранд
Лесли Коттеранд
Leslie Coutterand
Дата рождения
20 октября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Шамони-Мон-Блан, Франция
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.2
Внутренние Демоны
(2014)
Фильмография Лесли Коттеранд
5.2
Внутренние Демоны
Inner Demons
ужасы
2014, США
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