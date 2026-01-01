Адриан Гаета

О шашлыке теперь и не вспоминаю: готовлю мясо так — сочно и вкусно, хоть в духовке, хоть на мангале

Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

Водителей-пенсионеров ждут жесткие проверки на дорогах с июня? В МВД объяснили, к чему готовиться старикам – тестов будет несколько

ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?

Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»

«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)

Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра

«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)

Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»

Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка