Киноафиша
Персоны
Крэйг Зобел
Награды и номинации Крэйга Зобела
Craig Zobel
О персоне
Фильмография
Новости
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Сандэнс 2015
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2012
Лучшее из следующего!
Номинант
