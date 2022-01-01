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Каролина Гуерра
Каролина Гуерра
Carolina Guerra
О персоне
Фильмография
Каролина Гуерра
Carolina Guerra
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Дата рождения
30 июля 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Богота, Колумбия
Рост
176 см
Биография Каролины Гуерры
Родилась 30 июля 1986 года. Богота, Колумбия.
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Фильмография Каролины Гуерры
Нарко. Война за власть
боевик, криминал
2019, США
3.0
Галлоуз Хилл
детектив, ужасы, триллер
2013, США
7.0
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