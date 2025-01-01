Меню
Стивен Ян
Награды
Награды и номинации Стивена Яна
Steven Yeun
Награды и номинации Стивена Яна
Оскар 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
BAFTA 2024
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
