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Фильмография
Курт Ридль
Kurt Rydl
Киноафиша
Персоны
Курт Ридль
Курт Ридль
Kurt Rydl
Дата рождения
8 октября 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Вена, Австрия
Популярные фильмы
0.0
Каприччио
(2013)
Фильмография Курт Ридль
Каприччио
Capriccio
опера
2013, Австрия
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