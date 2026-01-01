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Kurt Rydl
Kurt Rydl
Kinoafisha
Persons
Kurt Rydl
Kurt Rydl
Kurt Rydl
Date of Birth
8 October 1947
Age
78 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
0.0
Capriccio
(2013)
Filmography
Capriccio
Capriccio
Opera
2013, Austria
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