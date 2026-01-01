Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мауд Нюкандер
Maud Nycander
Мауд Нюкандер
Мауд Нюкандер
Maud Nycander
Дата рождения
28 сентября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ерфелла, Швеция
Популярные фильмы
7.2
Пальме
(2012)
7.2
Пальме
Palme
документальный, биография
2012, Швеция / Дания
