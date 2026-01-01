Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Аджит Кумар
Ajith Kumar
Персоны
Персоны
Аджит Кумар
Аджит Кумар
Ajith Kumar
Дата рождения
1 мая 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Секундерабад, Индия
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Азартная игра
(2011)
7.3
Индийский Джеймс Бонд
(2007)
7.1
Thunivu
(2023)
Фильмография Аджит Кумар
6.4
Good Bad Ugly
Good Bad Ugly
боевик, драма, триллер
2025, Индия
7.1
Thunivu
Thunivu
боевик, приключения, триллер
2023, Индия
6.9
Верность
Viswasam
боевик
2019, Индия
7.7
Азартная игра
Mankatha
боевик, криминал, триллер
2011, Индия
7.3
Индийский Джеймс Бонд
Indian James Bond
боевик, криминал, триллер
2007, Индия
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
