Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Михаил Грубов
Mikhail Grubov
Киноафиша
Персоны
Михаил Грубов
Михаил Грубов
Mikhail Grubov
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.1
Обратная сторона Луны
(2012)
6.9
Жажда
(2013)
6.1
Безопасность
(2017)
Фильмография Михаил Грубов
Информатор
детектив, драма
2026, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Что он сказал?
драма, мелодрама
2024, Россия
6.1
Безопасность
драма, мелодрама, детектив, мини-сериал
2017, Россия
6.9
Жажда
Zhazhda
драма
2013, Россия
Смотреть трейлер
7.1
Обратная сторона Луны
приключения, криминал, драма, фантастика
2012, Россия
Показать еще
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад
«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
«Пересматривал раз 10»: режиссёр «Отпечатков» и «Бара "Один звонок"» назвал 2 российских сериала, которые считает культовыми
«Изумительный, с тончайшими поворотами»: этот мульт Pixar даже автор «Ёжика в тумане» считает шедевром — речь не про «Головоломку»
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
От «Фишера» до «Игры престолов»: 7 шикарных сериалов с высокими рейтингами, которые я бы включила без раздумий
Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить