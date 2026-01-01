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Михаил Грубов Mikhail Grubov
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Михаил Грубов

Mikhail Grubov

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник

Популярные фильмы

Обратная сторона Луны 7.1
Обратная сторона Луны (2012)
Жажда 6.9
Жажда (2013)
Безопасность 6.1
Безопасность (2017)

Фильмография Михаил Грубов

Информатор
Информатор
детектив, драма 2026, Россия
Что он сказал?
Что он сказал?
драма, мелодрама 2024, Россия
Безопасность 6.1
Безопасность
драма, мелодрама, детектив, мини-сериал 2017, Россия
Жажда 6.9
Жажда Zhazhda
драма 2013, Россия
Смотреть трейлер
Обратная сторона Луны 7.1
Обратная сторона Луны
приключения, криминал, драма, фантастика 2012, Россия
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