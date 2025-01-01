Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джефф Поуп
Награды
Награды и номинации Джеффа Поупа
Jeff Pope
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джеффа Поупа
Оскар 2014
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2015
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2014
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA 2020
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2018
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2013
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2012
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Лучший сценарий
Победитель
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667