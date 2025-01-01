Меню
Награды и номинации Джеффа Поупа

Jeff Pope
Награды и номинации Джеффа Поупа
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
 Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Лучший мини-сериал
Номинант
 Лучший мини-сериал
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013 Венецианский кинофестиваль 2013
Лучший сценарий
Победитель
