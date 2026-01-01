Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Масаси Фудзимото
Masashi Fujimoto
Киноафиша
Персоны
Масаси Фудзимото
Масаси Фудзимото
Masashi Fujimoto
Дата рождения
1 января 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Герой триллеров, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Лес призраков
(2016)
6.1
Сестра Полночь
(2024)
5.6
Эверли
(2014)
Фильмография Масаси Фудзимото
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2016
2014
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.1
Сестра Полночь
Sister Midnight
комедия, драма
2024, Швеция / Индия
6.1
Лес призраков
The Forest
ужасы, триллер
2016, США
Смотреть трейлер
5.6
Эверли
Everly
боевик, триллер
2014, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667