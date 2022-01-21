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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Фильмография Клэй Кэйтис
Рождественские хроники
фэнтези, семейный, комедия, приключения
2018, США
6.0
Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения
2016, США / Финляндия
6.0
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Спустя 40 лет семейная комедия «Рождественская история» получит сиквел
Повзрослевший главный герой вернется в дом своего детства, где когда-то сбылась его рождественская мечта.
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21 января 2022 16:42
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