Персоны
Виктор Левин
Награды
Victor Levin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Виктора Левина
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Номинант
