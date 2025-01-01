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Андрис Лиепа
Андрис Лиепа Andris Liepa
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Андрис Лиепа

Andris Liepa

Дата рождения
6 января 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия

Биография Андриса Лиепы

Андрис Лиепа — советский и российский артист балета, театральный режиссёр и продюсер, народный артист России. Родился 6 января 1962 года в Москве.

Окончил Московское хореографическое училище, солировал в Большом театре. После травмы завершил сценическую карьеру и занялся режиссурой и продюсированием. Ставил балеты в Латвийской опере, воссоздал проект «Русские сезоны XXI век».

Был художественным руководителем «Кремлёвского балета» и Большого театра Узбекистана. Учредил продюсерский центр и культурный проект «Автографы и имиджи». Лауреат международных премий, награждён орденом Трёх звёзд.

Популярные фильмы

Рудольф Нуреев. Мятежный демон 5.3
Рудольф Нуреев. Мятежный демон (2012)

Фильмография Андриса Лиепы

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Рудольф Нуреев. Мятежный демон 5.3
Рудольф Нуреев. Мятежный демон Rudolf Nuriyev. Myatezhnyy Demon
документальный 2012, Россия
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