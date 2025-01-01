Диеты не помогают: что стало с красавцем-танцовщиком Андрисом Лиепой (фото)
Андрис Лиепа — советский и российский артист балета, театральный режиссёр и продюсер, народный артист России. Родился 6 января 1962 года в Москве.
Окончил Московское хореографическое училище, солировал в Большом театре. После травмы завершил сценическую карьеру и занялся режиссурой и продюсированием. Ставил балеты в Латвийской опере, воссоздал проект «Русские сезоны XXI век».
Был художественным руководителем «Кремлёвского балета» и Большого театра Узбекистана. Учредил продюсерский центр и культурный проект «Автографы и имиджи». Лауреат международных премий, награждён орденом Трёх звёзд.