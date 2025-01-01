Спектакль Раймонда

Балет «Раймонда» — легенда о любви и борьбе

Либретто балета «Раймонда» основано на старинной рыцарской легенде, действие которой происходит в Провансе в Средневековье. Главная героиня, графиня Раймонда де Дорис, и её жених, рыцарь Жан де Бриен, ждут долгожданной встречи, так как Жан вот-вот вернется из военного похода под знаменами венгерского короля Андрея.

Конфликт и борьба за любовь

На празднике в честь именин Раймонды прибывший арабский шейх Абдерахман пытается похитить девушку. Однако в самый критический момент появляются Жан де Бриен и король Андрей. В поединке Жан побеждает Абдерахмана, после чего развивается свадебное торжество.

Новая постановка Андриса Лиепы

Новая версия балета для театра «Кремлёвский балет» создана народным артистом России Андрисом Лиепой. В его интерпретацию войдут фрагменты из оригинальных постановок Мариуса Петипа и Александра Горского.

Театральное оформление

Декорации и костюмы для балета создаст известный театральный художник-постановщик Вячеслав Окунев. Спектакль будет сопровождаться музыкой в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей», художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист России Сергей Кондрашев