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Раймонда
Билеты от 800₽
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Спектакль Раймонда

12+
Режиссер Андрис Лиепа
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Балет «Раймонда» — легенда о любви и борьбе

Либретто балета «Раймонда» основано на старинной рыцарской легенде, действие которой происходит в Провансе в Средневековье. Главная героиня, графиня Раймонда де Дорис, и её жених, рыцарь Жан де Бриен, ждут долгожданной встречи, так как Жан вот-вот вернется из военного похода под знаменами венгерского короля Андрея.

Конфликт и борьба за любовь
На празднике в честь именин Раймонды прибывший арабский шейх Абдерахман пытается похитить девушку. Однако в самый критический момент появляются Жан де Бриен и король Андрей. В поединке Жан побеждает Абдерахмана, после чего развивается свадебное торжество.

Новая постановка Андриса Лиепы
Новая версия балета для театра «Кремлёвский балет» создана народным артистом России Андрисом Лиепой. В его интерпретацию войдут фрагменты из оригинальных постановок Мариуса Петипа и Александра Горского.

Театральное оформление
Декорации и костюмы для балета создаст известный театральный художник-постановщик Вячеслав Окунев. Спектакль будет сопровождаться музыкой в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей», художественным руководителем и главным дирижером которого является заслуженный артист России Сергей Кондрашев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 800 ₽

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