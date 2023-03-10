Диеты не помогают: что стало с красавцем-танцовщиком Андрисом Лиепой (фото)

Артисты балета добиваются своей безупречной физической формы не только с помощью долгих и изнурительных тренировок. Танцоры стараются правильно питаться и не позволяют себе лишнего. Но порой не помогают даже строгие диеты.

Для Андриса Лиепы всегда было важно грамотно выстраивать свой рацион. Именно поэтому талантливый мужчина, в отличие от многих других людей, никогда не пропускает завтрак. Эта привычка была сформирована еще в детстве и стала неотъемлемой частью жизни артиста. А его любимым утренним блюдом оказалась обычная овсянка. Полезную кашу он берет с собой даже за границу.

Однако, несмотря на строгое соблюдение всех правил питания, у знаменитого танцора все же есть проблемы с лишним весом. За последние годы солист балета утратил свою легкость и грацию. А от прежней подтянутой и спортивной фигуры не осталось и следа. Впрочем, для поклонников Андриса это не стало проблемой, ведь они продолжают восхищаться его талантом.