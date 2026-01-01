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Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе
Билеты от 900₽
Киноафиша Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе

Спектакль Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе

6+
Режиссер Андрис Лиепа
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О спектакле

Гала-концерт звезд мирового балета в Москве: Отмечаем 90-летие Мариса Лиепа

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет грандиозный гала-концерт под руководством народного артиста России Андрис Лиепы. Событие, приуроченное к 90-летию выдающегося балетмейстера Мариса Лиепы, обещает стать настоящим праздником для всех любителей балета.

Что ожидает зрителей?

В программе концерта — фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал Марис Лиепа, а также современные постановки с участием звезд мирового балета. Зрители смогут насладиться великолепными выступлениями, которые подсветят все грани его таланта.

Творческая атмосфера

Ведущий и режиссёр вечера Андрис Лиепа, сам обладающий выдающимися достижениями в искусстве, создаст атмосферу, пропитанную духом балетного волшебства. Концерт обещает яркие открытия и незабываемые премьеры.

Время и формат

Гала-концерт состоится в двух отделениях с антрактом, что позволит зрителям в полной мере насладиться каждым моментом программы. Убедитесь, что вы не пропустите этот уникальный вечер!

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Октябрь
26 октября понедельник
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 900 ₽

Фотографии

Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе

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