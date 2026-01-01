Спектакль Автографы и имиджи. Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе

Гала-концерт звезд мирового балета в Москве: Отмечаем 90-летие Мариса Лиепа

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет грандиозный гала-концерт под руководством народного артиста России Андрис Лиепы. Событие, приуроченное к 90-летию выдающегося балетмейстера Мариса Лиепы, обещает стать настоящим праздником для всех любителей балета.

Что ожидает зрителей?

В программе концерта — фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал Марис Лиепа, а также современные постановки с участием звезд мирового балета. Зрители смогут насладиться великолепными выступлениями, которые подсветят все грани его таланта.

Творческая атмосфера

Ведущий и режиссёр вечера Андрис Лиепа, сам обладающий выдающимися достижениями в искусстве, создаст атмосферу, пропитанную духом балетного волшебства. Концерт обещает яркие открытия и незабываемые премьеры.

Время и формат

Гала-концерт состоится в двух отделениях с антрактом, что позволит зрителям в полной мере насладиться каждым моментом программы. Убедитесь, что вы не пропустите этот уникальный вечер!