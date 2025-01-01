Возвращение шедевров Михаила Фокина

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац радует юных зрителей уникальным спектаклем, посвященным творчеству всемирно известного балетмейстера Михаила Фокина. В программе — три балета: «Шахерезада», «Шопениана» и «Половецкие пляски».

Историческая справка

Эти произведения были впервые представлены публике сто лет назад на «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже, где они произвели настоящий фурор. В XXI веке хореограф Андрис Лиепа восстановил эти шедевры, сохранив их оригинальную атмосферу и красоту.

Что ожидать от спектакля?

Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся. Зрители смогут насладиться великолепной хореографией, изысканными костюмами и живописными декорациями, которые перенесут их в мир восточных сказок и романтики.

Для кого этот спектакль?

Эта программа идеально подходит для семейного просмотра: дети и взрослые смогут вместе насладиться искусством балета и погрузиться в атмосферу волшебства.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эти выдающиеся произведения на сцене! Балеты будут показаны в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже!