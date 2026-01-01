Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Энн Мира
Награды
Награды и номинации Энн Миры
Anne Meara
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Энн Миры
Золотой глобус 1977
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
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